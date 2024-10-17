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Haber Merkezi

Terör devleti İsrail, bir yıldan fazladır Gazze'de katliam ve yıkım politikasıyla Filistinlileri göçe zorlayarak topraklarını işgal hayalinde.

Önce Hamas'ı bahane ederek Gazze'de, bir yıl sonra da Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'da "terörle mücadele" adı altında binlerce sivili katleden İsrail, son olarak şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü açıkladı.

Yıllarca İsrail hapishanelerinde kaldığı için DNA örneği ellerinde olan Yahya Sinvar'ın ölümü İsrail tarafından duyurulurken, Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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SÖZCÜ TV'DEN İSRAİL'İ ÖVEN MANŞET

Birçok dünya basınında son dakika olarak geçen gelişme, Türk medyasında da gündem konusu oldu.

Ne var ki, muhalif medyadan Sözcü TV'nin paylaştığı manşet, büyük tepki çekti.

Sözcü TV'nin söz konusu manşetinde "İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI DEĞİŞTİRDİLER

Bu paylaşım sonrası takipçilerinden de yoğun eleştiri alan Sözcü TV, paylaşımı kaldırdırak değiştirdi.

