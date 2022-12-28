Petrol
84.37
-0.37%
Euro
19.9169
0.15%
Dolar
18.7165
0.24%
Altın
1.086
-0.17%
Borsa
5292
0.00%
Bitcoin
315.694
-0.98%
BTXN Coin
6.06
-5.60%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Sözcü'nün doğalgaz keşfi hazımsızlığı

    Sözcü gazetesi, eski tarihli rezerv keşif haberlerini manşetine taşıyarak Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi 1 trilyon dolar değerindeki keşfini hafife aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sözcü'nün doğalgaz keşfi hazımsızlığı

    Türkiye enerji alanında tarihinin en önemili döneminden geçiyor.

    Oluşturulan sondaj ve sismik tarama gemi filosu ile Karadeniz ve Akdeniz'de tarihi araçtırmalar yapılıyor.

    Keşifler art arda geliyor

    Bu çalışmaların neticesinde Karadeniz'de geçtiğimiz yıl bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz rezervine ek yeni keşifler ardı sıra geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi daha keşfettiğini açıkladı.

    Muhalefette rahatsızlığa neden oldu

    Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan müjde bazı kesimleri rahatsız etti.

    Konudan en büyük rahatsızlığı duyan Sözcü gazetesi gelişmeyi manşetine taşıdı.

    Büyük çabalarla yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan ve 2023'te kullanıma sunulması beklenen tarihi ve ciddi miktardaki keşifleri hafife alan gazete, yıllar önce gazetelerin manşetlerinede yer verilmiş keşif haberlerini hatırlattı.

    "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz"

    "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlığıyla verilen haberde, 1957'de Tarakya'da, 1958'de Siirt'te, 1960'ta Adana'da bulunan cüzi miktarlı keşif manşetlerine yer verildi.

    "65 yıl önce de gaz bulunuyordu"

    Eski tarihli gazete küpürleri sıralanan haberde, "65 yıl önce de iktidarlar petrol ve doğalgaz müjdeleri veriyordu." ifadelerine yer verildi.

    Sözcü nün doğalgaz keşfi hazımsızlığı #1


    Esra Erol şaştı kaldı: Canlı yayında bir anda saldırdı
    Medya

    Esra Erol şaştı kaldı: Canlı yayında bir anda saldırdı

    Sahte alkol operasyonu: 3.471 şahıs sorgulandı
    Gündem

    Sahte alkol operasyonu: 3.471 şahıs sorgulandı

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir