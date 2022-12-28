Sözcü'nün doğalgaz keşfi hazımsızlığı

Sözcü gazetesi, eski tarihli rezerv keşif haberlerini manşetine taşıyarak Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi 1 trilyon dolar değerindeki keşfini hafife aldı.

Türkiye enerji alanında tarihinin en önemili döneminden geçiyor.

Oluşturulan sondaj ve sismik tarama gemi filosu ile Karadeniz ve Akdeniz'de tarihi araçtırmalar yapılıyor.

Keşifler art arda geliyor

Bu çalışmaların neticesinde Karadeniz'de geçtiğimiz yıl bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz rezervine ek yeni keşifler ardı sıra geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi daha keşfettiğini açıkladı.

Muhalefette rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan müjde bazı kesimleri rahatsız etti.

Konudan en büyük rahatsızlığı duyan Sözcü gazetesi gelişmeyi manşetine taşıdı.

Büyük çabalarla yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan ve 2023'te kullanıma sunulması beklenen tarihi ve ciddi miktardaki keşifleri hafife alan gazete, yıllar önce gazetelerin manşetlerinede yer verilmiş keşif haberlerini hatırlattı.

"Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz"

"Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlığıyla verilen haberde, 1957'de Tarakya'da, 1958'de Siirt'te, 1960'ta Adana'da bulunan cüzi miktarlı keşif manşetlerine yer verildi.

"65 yıl önce de gaz bulunuyordu"

Eski tarihli gazete küpürleri sıralanan haberde, "65 yıl önce de iktidarlar petrol ve doğalgaz müjdeleri veriyordu." ifadelerine yer verildi.