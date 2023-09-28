Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı! Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Resmi olarak tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lider, kendilerini feshettiklerini açıkladı. Ermeni spiker o anları gözyaşlarıyla duyurdu.

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ensonhaber.com

Karabağ'da 2'inci tarihi zafer yaşandı.

Azerbaycan'ın, 19 Eylül'de düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyeti sağlandı.

2020 yılında 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ, özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

Zafer, 24 saatte geldi. Silah bırakan yasa dışı Ermeni güçler, bölgeden çekilme kararı aldı. Ardından bölgeden Ermenilerin tahliyeleri başladı.

Kendilerini feshettiler

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin geri kalanları, kendilerini feshettiklerini açıkladı.

Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren sona erecek.

Tarih verildi: 1 Ocak

İşgal rejiminin sözde 'cumhurbaşkanı' Samvel Şahramanyan, yeni yıldan itibaren tüm sözde 'devlet' kurumlarını feshetme kararını imzaladı.

Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını belirtti.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı

Yaşanan gelişme dünya gündeminde yer aldı. Konu, Ermeni Spiker tarafından da duyuruldu.

Kararı canlı yayında anlatan kadın spiker, gözyaşlarını tutamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.