Sözde hayvanseverler yurdun dört bir yanında eylem yaptı Kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar, başıboş sokak köpeği sorununun çözümüyle ilgili yapılacak düzenlemeyi protesto etmek için Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geldi.

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Başıboş köpeklerle ilgili yaşananlar giderek bir sorun haline geldi.

Başıboş sokak köpeği saldırıları nedeniyle çocuklar sokaklarda rahatça oynayamaz hale geldi.

Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sorunla ilgili harekete geçildi.

Üzerinde çalışılan düzenleme yakın zamanda Meclis'e sunulacak.

Sözde hayvanseverler başıboş köpekler için buluştu

Ancak bazı kesimler başıboş köpek sorununun çözüme kavuşmasını istemiyor.

Kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar, yapılacak düzenlemeyi protesto etmek için bugün Türkiye genelinde bir araya geldi.

İstanbul'da Yenikapı Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!” sloganları attı.

Ayrıca ‘Hak hukuk adalet’ ve ‘Başıboş insan istemiyoruz’ sloganları da es geçilmedi.

Mitinge hayvanlarıyla geldiler: Alana giremediler

Yenikapı'da düzenlenen miting alanına bazı şahısların ise hayvanlarıyla gelmesi dikkat çekti.

Getirilen hayvanlar miting alanına alınmayınca kısa süreli bir tartışma çıktı.

İstanbul'daki mitingin ardından sözde hayvanseverler bu kez de İzmir ve Ankara'da da toplandı.

İzmir'de de durum aynı

Tandoğan Meydanı'nda toplananlar "Öldüren değil, yaşatan yasa istiyoruz" diyerek slogan attı.

Düzenlenen protesto daha sonra Sakarya Caddesi'ndeki oturma eylemiyle sona erdi.

İstanbul ve Ankara'nın ardından ise İzmir'de de eylem vardı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan kalabalık, yapılacak düzenlemeye karşı çıktı.

Sloganların atıldığı meydanda başıboş köpek sorununun çözüme kavuşmaması istendi.

Sivas'ta da aynı manzara

Öte yandan Sivas'ta da bir grup hayvansever, düzenledikleri basın açıklaması ile sokak köpekleri için 'kısırlaştırma' çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için basın açıklaması yaptı.

Hayvanseverler ayrıca ellerinde 'Sokaktaki dostuma dokunma', 'Önce bizleri öldürmeniz gerekir', 'Katliam çözüm değil' yazılı dövizler taşıdı.