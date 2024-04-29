MİT, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor: 15 terörist öldürüldü MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan terörist grubu tespit etti.

MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonun düğmesine basıldı: Eylem hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi.

'Sınır ötesinde nefes aldırılmayacak'

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı.

'Irak'ta operasyonlar artacak'

Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)