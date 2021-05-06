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Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı

Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı

MSB tarafından yapılan paylaşım ile sözleşmeli er temini için yapılan ön başvuru sonuçlarının yayınlandığı duyuruldu. Bakanlığın internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği kaydedildi.