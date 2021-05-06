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    Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı

    MSB tarafından yapılan paylaşım ile sözleşmeli er temini için yapılan ön başvuru sonuçlarının yayınlandığı duyuruldu. Bakanlığın internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:50
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    Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ihtiyaç doğrultusunda yapılacak olan sözleşmeli er alımı için ön başvuru sonuçları açıklandı.

    MSB resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ayrıntıları, bakanlığın internet sitesinden yayınlandı.

    MSB PAYLAŞIMI

    Yapılan paylaşımda MSB tarafından şu ifadelere yer verildi:

    "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er (2021/2 Dönemi) Temini Ön Başvuru Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

    Sonuçlar, https://pertemin.msb.gov.tr/Sonuc/2021_2_SozErTemin/Sonuc.aspx adresinden kontrol edilebilecek.

    Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı #1

    Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı #2

    Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları yayınlandı #3

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