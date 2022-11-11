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    Sözleşmeli memurlara kadro açılacak mı? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek?

    Sözleşmeli memurların gözü kulağı kadroların verileceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklama yaptı..
    • 11.11.2022 - 13:31
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    Sözleşmeli memurlara kadro açılacak mı? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek?

    Sözleşmeli memurlara kadro verileceğinin açıklanmasının ardından binlerce sözleşmeli memur kadroların ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.

    Bakan Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmalarının bu ay içerisinden tamamlanacağını aktardı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

    Sözleşmeli memurlara kadro açılacak mı? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? #1

    Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" sözleriyle sözleşmelilere Kasım ayı içinde kadro verileceği sinyallerini verdi..


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