Sözleşmeli öğretmen atamasında takvim değişikliği

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sonuçların ilanı 3 Eylül'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri için son tarihi 26 Mart olarak belirlemişti.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapılırken, sözlü sınavın sonuçları 8 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

MEB, gözü kulağı atama tercihlerine ilişkin duyurularda olan adaylar için yeni bir açıklama yaptı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştiğini duyuran MEB, atama tercihlerinin 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Açıklmada atama sonuçlarının 3 Eylül'de ilan edileceği belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."