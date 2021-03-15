Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Öğretmen atama başvuru ekranı..

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular bugün itibariyle başladı. Öğretmen adayları öğretmen atama ön başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtını arıyor.

Binlerce öğretmen adayı, atama başvurularının başlaması için sabırsızlıkla bekliyordu.

15 Mart itibariyle açılan ön başvuruların ardından adaylar, nasıl ve nereden başvuru yapılır sorusunu gündeme taşıdı.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

Peki atama ön başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

2021 ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Öğretmen atama ön başvuruları 15 Mart ve 26 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklar.

Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.



Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.



Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ