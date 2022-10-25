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    Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den açıklama

    .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
    • 25.10.2022 - 10:15
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    Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den açıklama

    Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri, kadroya geçmek için gün saymaya başladı.

    Son zamanlarda Ankara kulislerinde konuşulan bu konuyla ilgili, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili beklenen önemli açıklama geldi.

    Bu açıklamayı merak edenler ise "Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? İşte yanıtı....

    Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu.

    Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz.

    Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

    Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak."

    Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin den açıklama #1


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