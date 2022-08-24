Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur?

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur?

Kadro bekleyen sözleşmeliye müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur?

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli çalışan değil kadrolu olup iş hayatını güvence altına almak isteyenler ise gözlerini bu açıklamalara çevirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, açıklamalarıyla sözleşmelilere adeta müjde verdi.

Bunun üzerine Bakan Bilgin açıklamalarına dair detaylara ulaşmak isteyenler, arama motorlarına sarıldı.

Sözleşmeli olarak çalışan işçiler, "Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur? İşte yanıtı...

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, “Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz.

Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz” açıklamasında bulundu.“(Sözleşmeli işçiler konusu) Ayın sonuna doğru veya Eylül’ün ilk haftasında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, “Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım.

Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül’ün ilk haftasında açıklayacağız” açıklamasını yaptı.