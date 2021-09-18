SpaceX'in 4 amatör astronotundan ilk görüntüler paylaşıldı

NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk fotoğraflar ulaştı.

ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü 16 Eylül'de fırlatıldı.

Fırlatma işlemi yerel saatle 20.03’te Falcon-9 roketi ile gerçekleştirildi. Kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıktı.

3 günlük uzay yolculuğu süresince ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.

HER 90 DAKİKADA DÜNYA ETRAFINDA BİR TUR ATACAKLAR

Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor. Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.

“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş insanı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı kaydedildi.

AMATÖR ASTRONOTLAR 6 AYLIK EĞİTİMDEN GEÇTİ

Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti.

Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirildi.

TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN İLK YOLCULUK

3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur atması bekleniyor.

Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.

Söz konusu yolculuk gerçekleştirileceği yükseklik bakımından da daha önceki uzay seyahatlerinden ayrılıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN UZAY YOLCULUĞU

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz’da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş insanı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.