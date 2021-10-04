Spiker Ela Rumeysa Cebeci, sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Bebek’te başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradığını açıklayan spiker Ela Rumeysa Cebeci “İlk kez köpekten kaçtım ama kurtulamadım” dedi.

TV100 spikeri Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek’te sokak köpeğinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, “Bebek’te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti.” dedi.

Cebeci, “5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsun’unuzu alırım.” ifadelerini kullandı.

“İLK KEZ BİR KÖPEKTEN KAÇTIM”

“Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız? Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı?” diye soran güzel spiker, şöyle devam etti:

“Saldırgan ve kudur olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım.”





“KARŞININ TAKSİSİYİZ” DEYİP ALMADILAR

Ela Rumeysa Cebeci “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz? Nazara inanıyorum ama nazar deyip geçilmemesi gereken bir konu bu. Ve sonrası taksicilerin ‘biz karşının taksisiyiz’ diyerek beni almaması... İstanbul vahim durumda işin özü.” dedi.