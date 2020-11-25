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- Spor salonları açık mı? Koronavirüs nedeniyle spor salonları kapatıldı mı?
Spor salonları açık mı? Koronavirüs nedeniyle spor salonları kapatıldı mı?
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 17:35
- Güncelleme : 25.11.2020 - 17:38
Koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelmesine bağlı olarak spor severler spor salonları kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı.
Pek çok işletmenin faaliyetlerine ara verilmesi ve sınırlandırılmasının ardından spor salonlarına giden vatandaşlar, spor salonları konusunda atılacak adımları takip ediyor.
SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar konulu yeni genelge içerisinde pek çok işletme yer alırken spor salonları yer almıyor.
Ancak 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
Bunların yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıklamıştı.
SPOR SALONLARINDA KAÇA KADAR AÇIK?
Koronavirüs kapsamında alınan yeni kısıtlamalar 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'da yürürlüğe girdi. Spor salonları koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20:00'a kadar açık olacak.
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.
SPOR SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
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Spor salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.
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Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.
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Kapasite, spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.
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Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusu. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.
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Koşu bandı, bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.
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Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşması için dış kapıya içeriye girilmesini önleyecek basit bir engelleyici konulmalı.
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Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli. Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kayıt altına alınmalı.
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Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı.
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Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım
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merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortama bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.
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Maskesiz müşteri alınmamalı. Spor salonunda da maske takılmaya devam edilmeli.
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Kafe tarzı yeme içme bölümleri, Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet vermeli.
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Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı.
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Spor salonuna misafir alınmamalı.
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Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli.
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İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.
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Her müşteri için tek kullanımlık malzeme bulundurulmalı. Bu malzeme sağlanamadığında, her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.
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Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı.