Spor salonları açık mı? Koronavirüs nedeniyle spor salonları kapatıldı mı?

Spor salonları açık mı? Koronavirüs nedeniyle spor salonları kapatıldı mı?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınırken sosyal hayatı etkileyen kararlar da verildi. Spor salonlarının durumu ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelmesine bağlı olarak spor severler spor salonları kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı.

Pek çok işletmenin faaliyetlerine ara verilmesi ve sınırlandırılmasının ardından spor salonlarına giden vatandaşlar, spor salonları konusunda atılacak adımları takip ediyor.

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar konulu yeni genelge içerisinde pek çok işletme yer alırken spor salonları yer almıyor.

Ancak 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

Bunların yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıklamıştı.

SPOR SALONLARINDA KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs kapsamında alınan yeni kısıtlamalar 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'da yürürlüğe girdi. Spor salonları koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20:00'a kadar açık olacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.

SPOR SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER