Spor salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede spor salonları açık mı?

Spor salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede spor salonları açık mı?

Kademeli normalleşme kararlarının akabinde spor salonlarının durumu merak konusu oldu. Peki spor ve fitness salonları açıldı mı? İşte detaylar..

Türkiye, tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme planlamasını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararların akabinde, faaliyetlerine ara vermesinde karar verilen spor salonlarının akıbeti de merak konusu oldu.

Spor salonu işletmecileri ve üyeleri, spor salonları açıldı mı? Spor ve fitness salonları açık mı? sorularını araştırıyor.

İşte spor salonlarının son durumu ile ilgili gelişmeler..

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE SPOR SALONLARI AÇIK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak.

1 Haziran'da sürenin dolmasıyla vakaların durumuna göre gerekirse yeni kararlar alınacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."