Spotify 2020 özetine nasıl bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar listesi nerede?

Spotify 2020 özetine nasıl bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar listesi nerede?

Online müzik platformu Spotify, kullanıcıların 2020 yılı boyunca en çok dinledikleri şarkıları listeledi. Spotify kullanıcıları, en çok dinlediğim şarkılar listesini sosyal medyadan paylaşıyor.

Spotify 2020 Wrapped, her yıl kullanıcılara sunulmaya devam ediyor. Bu yıla ait, en çok dinlenen müzik, albüm, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2020 Wrapped istatistikleri yayınlandı.

Kullanıcılara özel yayınlanan listelere ulaşmak için Spotify 2020 özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? soruları araştırılıyor.

SPOTIFY WRAPPED NERDEN BAKILIR?

2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz.

Kişisel 2020 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİĞİM ŞARKILAR ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

SPOTIFY TÜRKİYE ÖZETİ 2020

Spotify Wrapped verilerine göre, Türkiye'de son 1 yılda en çok Ezhel dinlendi.

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı üste üste üçüncü kez Ezhel oldu. İkinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, ise 'Top 5' sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı olarak dikkat çekti.

Türkiye'de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.