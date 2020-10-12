Spotify nedir? Spotify'a erişim engeli mi geliyor?

RTÜK'ün inceleme başlatmasından sonra sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından Spotify kapanıyor mu sorusu sorulmaya başlandı.

SPOTIFY NEDİR?

Spotify İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 15 Eylül 2010 itibariyle 1 milyonu aylık abone olmak üzere 10 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcılar ister görsel ve radyo tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir, isterlerse ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme, ve istediği şarkıyı çalabilme gibi özelliklere sahip olabilirler.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi/ hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

SPOTIFY KAPANIYOR MU?