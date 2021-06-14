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    Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi

    Haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceği Rus aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak, bugün Ankara'ya indi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:16
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    Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi

    Türkiye son zamanlarda aşılama konusunda büyük bir aşama kaydetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda sosyal medya üzerinden sık sık bilgilendirme yapıyor.

    Koca bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." diyerek aşı randevu sayısını duyurdu.

    Türkiye, aşılamada dünya ülkeleri arasında 10. sıraya yükselirken, bir sevindirici haber daha geldi.

    SPUTNİK V'NİN İLK SEVKİYATI GELDİ

    Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

    Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyonu geçti.

    Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı Türkiye ye geldi #1

    6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, Haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.

    Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı Türkiye ye geldi #2

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