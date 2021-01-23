Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı

Rusya, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının, Türkiye'de üretimi için Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladı.

Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ilk adımın atıldığı belirtildi.

“ÜRETİM İÇİN TEKNOLOJİ TRANSFERİNE BAŞLANDI”

Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirilerek, “RDIF, Türkiye’de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye’nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı.” denildi.

“HEM İÇ PAZARA HEM DE BAŞKA ÜLKELERE TEDARİK EDİLECEK”

Anlaşmaya göre, Türkiye’de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Türkiye’de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, “Sputnik V aşısı hem Türkiye’deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek.” ifadeleri kullanıldı.