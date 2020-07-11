Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı

Bosna Savaşı sırasında Sırpların yaklaşık 10 bin Müslüman Boşnak erkeği vahşice katletmesinin üzerinden 25 yıl geçti.

Tarih, sahip olacağı en kanlı ve acımasız katliamlardan birine sahne oluyordu: 11 Temmuz 1995, Srebrenitsa Katliamı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünyaya kazınan soykırımda, genci yaşlısı ayırt edilmeden öldürülmüştü.

BİNLERCE MASUM İNSAN KATLEDİLDİ

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü katliamdan geriye kalan bedenler, hala o toprakların altında.

Dünyada Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler, 6 federe cumhuriyetten oluşan Yugoslavya’nın da dağılmasına neden oldu.

Ancak Bosna’nın bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna’yı kuşatma altına alarak üç buçuk yıl süren Bosna Savaşı’nı başlattılar.

DÜNYA SESSİZ KALDI

1995’in Temmuz ayında Srebrenitsa’da Sırp ordusu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirdi.

Sırp kuvvetleri, Bosna’nın doğu yakasında, tüm dünyanın gözleri önünde, Boşnaklara karşı her türlü savaş suçunu işledi.

Sırp kuvvetleri Srebrenitsa’da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldürdü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti.

Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci, ülkeden zorla çıkarıldı.

Vahşi katliamın üzerinden 25 yıl geçti.

Bölgede yaşanan acılar dinmiş değil.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

Srebrenitsa'da BM'nin Bosnalı müslümanlara hiyaneti VİDEO