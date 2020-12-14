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    SSB Başkanı Demir: Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir

    Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik açıklamalarında, "Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerinde bulundu.
    • AA
    • 14.12.2020 - 22:32
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    SSB Başkanı Demir: Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    "TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE ENGELLEYEMEYECEKTİR"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    SSB Başkanı Demir: Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir #1

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