SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı: F-16 ÖZGÜR için ilk teslimat gerçekleştirildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgür Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu yapılan ilk F-16 uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

DHA

Türk savunma sanayiinin en kritik projelerinden olan ÖZGÜR Projesi‘nde ilk teslimat gerçekleştirildi.

Modernize edilen ilk F-16 Blok 30 ÖZGÜR Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Teslimatların, artan bir tempoda devam etmesi bekleniyor.

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle ÖZGÜR'leştirdiği ilk F-16'larımızı teslim ettik. Bundan sonra F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri'mizin hizmetine devam edecek. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun.

"2040 yılına kadar etkin kullanım sağlanacak"

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise F-16'ların hiç olmadığı kadar milli, yerli ve özgür olduğu belirtilerek şöyle devam etti:

Uzun yıllardır envanterimizde bulunan ve etkin olarak kullanılan F-16'larımızın yapısal ve aviyonik modernizasyonlarını milli ve yerli olarak yapabilmekteyiz. Başkanlığımız tarafından yürütülen F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarımızın yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılmaktadır. Söz konusu proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarımıza da uygulanacak olup, bu sayede uçaklarımızın yapısal olarak 2040'lı yıllara kadar etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca yapısal iyileştirmelerin yanı sıra uçaklarımıza milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre edilmektedir. Bu sayede uçaklarımızın Viper seviyesine ulaşması sağlanacak olup, özellikle görev bilgisayarımız milli olduğu için savunma sanayimiz tarafından geliştirilen ve geliştirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklarımıza entegre edilebilecektir. F-16 Blok-30 uçaklarımıza uygulanmaya başlayan modernizasyonlar, F-16 Blok 40/50 uçaklarımıza da uygulanacaktır.

"Uçaktan milli mühimmat atılacak"

Proje kapsamında milli mühimmat ve füzelerin de milli görev bilgisayarı ve milli radar ile beraber uçaklardan atılabileceği vurgulanarak açıklama şu şekilde sürdü:

Bu kapsamda, ilk aşama olan Milli Görev Bilgisayarı geliştirilmesi aşaması tamamlanmış olup ikinci aşamada; Milli AESA Burun Radarı, Milli Elektronik Harp Süiti, F-16 Radar Kesit Alanı Azaltım Projesi, Milli Atalatsel Navigasyon Cihazı, Milli Çok Bantlı Sayısal Telsiz, Milli Data Link, Milli Dost Düşman Tanıma Sistemi, Kaska Monteli Gösterge Sistemi, Milli Uçuş Kontrol Bilgisayarı Geliştirme Projesi kabiliyetleri de uçaklarımıza entegre edilecektir. Aviyonik kabiliyetlerin yanı sıra uçaklarımıza Milli Görev Bilgisayarı sayesinde milli mühimmat ve füzelerimiz doğrudan entegre edilebilecektir. Yurt dışından çeşitli nedenlerle tedarik edilemeyen veya tedariklerin sorun çıkarılan füze ve mühimmatları, bugün savunma sanayimizde üretebildiğimiz gibi geliştirdiğimiz yazılımlar ile F-16'larımıza da entegre edebilmekteyiz. Gökdoğan, Bozdoğan, Gökhan, Akbaba, SOM, TEBER-82, Gezgin, Atmaca, Akbaba, Hassas Güdüm Kiti/Kanatlı Güdüm Kiti/Lazer Güdüm Kiti, Minyatür Bomba tüm bu mühimmat ve füzelere ilave olarak milli olarak geliştirilen harici podlarımızı da uçaklarımıza entegre edebilmekteyiz.

"Çok daha ileri kabiliyetlere sahip"

Ayrıca F-16 uçaklarının milli haberleşme sistemleri ile; İHA'lar, SİHA'lar, diğer uçaklar ile kara ve deniz platform ve unsurları ile iletişim kurabileceği belirtilerek, şöyle denildi: