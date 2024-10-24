SSB'den savunma sanayi çalışanlarına dikkat çeken mesaj

AA

Türkiye, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırı ile sarsıldı.

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

BAŞKAN'DAN ÇALIŞANLARA MESAJ

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından savunma sanayisi sektörü çalışanlarına yönelik bir mesaj gönderdi.

Mesajında, savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildiren Görgün, yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden savunma sanayisi şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına, TUSAŞ ailesine ve tüm savunma sanayisi çalışanlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

KARARLILIK VURGUSU

Görgün, gerçekleşen elim saldırının, terör örgütlerinin, sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, "Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, iş çıkış saatinde evlerine gitmeye çalışan masum insanların canına kastederek, onların üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır." değerlendirmesini yaptı.

"SALDIRININ ASIL HEDEFİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

TUSAŞ'ı hedef alan bu alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi bildiklerine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti: