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    SSCB açılımı: SSCB nedir, ne zaman dağıldı? SSBC ülkeleri hangileri?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakkındaki açıklamalarının ardından "SSBC açılımı nedir, ne zaman çöktü, SSCB ülkeleri hangileri" soruları gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 14:42
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    SSCB açılımı: SSCB nedir, ne zaman dağıldı? SSBC ülkeleri hangileri?

    Dünyanın gündemi Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri hareketlilik...

    Ülkelerin gözü kulağı bölgeden gelecek açıklamalara ve haberlere çevrilmiş durumda.

    Rusya Ukrayna arasındaki gerilimi anlamak için SSCB tarihini de incelemek gerekiyor.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile yaşanan kriz sürecinde SSBC ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Putin, "Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı.

    Putin'in SSBC açıklamasının ardından SSBC ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

    Peki, SSBC nedir? SSBC açılımı nedir? SSBC ülkeleri hangileridir? SSBC ne zaman dağıldı, nasıl çöktü? İşte tüm merak edilenler...

    SSCB AÇILIMI NEDİR?

    SSBC, 15 ülkeden oluşan bir devlet birliğinin kısaltılması olarak kullanılmıştır.

    SSCB açılımı, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" anlamına gelmektedir.

    SSCB açılımı: SSCB nedir, ne zaman dağıldı? SSBC ülkeleri hangileri? #1

    SSCB NE ZAMAN KURULDU?

    SSCB, yakın tarihte yer alan ve 1.Dünya Savaşı zamanlarında Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi ile dağılmasının ardından 1922 senesinde kurulan ve 1992 senesine kadar varlığını koruyabilen bir devletler birliğidir.

    SSCB NE ZAMAN DAĞILDI?

    25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıldı.

    SSCB açılımı: SSCB nedir, ne zaman dağıldı? SSBC ülkeleri hangileri? #2

    SSCB ÜLKELERİ HANGİLERİ?

    SSCB adı altında yer alan kurucu devletler bulunmakla birlikte sonradan katılan ve dağılması öncesinde birlikten ayrılan devletler de olmuştur. SSCB toprakları ve SSCB sınırlarını oluşturan devletler şöyle:

    • Ermenistan SSC
    • Azerbaycan SSC
    • Beyaz Rusya SSC
    • Estonya SSC
    • Gürcistan SSC
    • Kazakistan SSC
    • Kırgızistan SSC
    • Letonya SSC
    • Litvanya SSC
    • Moldova SSCB
    • Rusya SFSC
    • Tacikistan SSC
    • Türkmenistan SSC
    • Ukrayna SSC

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