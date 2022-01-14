Euro
15.4847
-0.62%
Dolar
13.5293
-0.39%
Altın
794.4650
-0.11%
Borsa
206,369.00
-0.34%
Bitcoin
579.713
-2.45%
BTXN Coin
33.55
0.00%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinde tatil günleri mağduriyeti kaldırıldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, sigortalı hak sahiplerinin hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelen ödemeleri, tam gününde yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinde tatil günleri mağduriyeti kaldırıldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, sigortalı ve hak sahibi kişilerin aylık ödeme günlerinde yaşadığı mağduriyet için düzenleme yapıldı.

    TATİL GÜNLERİNDE ÖDEMELER DEVAM EDECEK

    Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesine göre, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemeleri, 1 Ocak 2022'den itibaren, hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelse de aynı gün içerisinde yatırılıcak.

    Bu düzenlemeyle sigortalı kişiler, aylık ödeme günlerinde mağduriyet yaşamaktan kurtulmuş oldu.

    SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinde tatil günleri mağduriyeti kaldırıldı #1


    Görüş Bildir