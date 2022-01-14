SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinde tatil günleri mağduriyeti kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, sigortalı hak sahiplerinin hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelen ödemeleri, tam gününde yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, sigortalı ve hak sahibi kişilerin aylık ödeme günlerinde yaşadığı mağduriyet için düzenleme yapıldı.

TATİL GÜNLERİNDE ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesine göre, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemeleri, 1 Ocak 2022'den itibaren, hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelse de aynı gün içerisinde yatırılıcak.

Bu düzenlemeyle sigortalı kişiler, aylık ödeme günlerinde mağduriyet yaşamaktan kurtulmuş oldu.