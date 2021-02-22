Staj seferbirliği ne zaman? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Staj seferbirliği ne zaman? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından 50 bini aşkın üniversite öğrencisine yönelik hazırlanan staj seferbirliği programı için başvurular başlıyor. Öğrenciler, staj programının detaylarını merak ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği desteklerle üniversite öğrencilerine yönelik staj seferbirliği programı başlatıldı.

"Staj Seferbirliği" programı aracılığıyla 50 bini aşkın üniversite öğrencisine staj imkanı sağlanması hedefleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle staj yeri bulmakta sorun yaşayan öğrenciler, staj seferbirliği programının detaylarını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Öğrenciler, staj programı için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Peki, Staj seferbirliği nedir, ne zaman? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliğine kimler başvurabilir?

STAJ SEFERBİRLİĞİ 2021 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları, 22 Şubat 2021 tarihinde yani bugün başlıyor.

STAJ SEFERBİRLİĞİ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan öğrenciler staj seferbirliği programına başvuru yapabilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Staj Seferbirliği programına kayıt olmak isteyen üniversite öğrencileri, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi websitesi cbiko.gov.tr adresinden takip edebilir.