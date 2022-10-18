Stajyerlere müjde! 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Stajyerlere müjde! 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Asgari ücretin %30'una tekabul eden stajyer maaşı için yeni gelişmeler yaşandı. Stajyerleri sevindiren haber geldi. Stajyer maaşı ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Üniversite ve lise öğrencileri için okulu bitirmenin en önemli şartlarından biri de staj yapmak. Stajlarını tamamlayamayan öğrenciler mezun sayılmaz.

Okul döneminde ya da yazın zorunlu staj yapan öğrenciler, çalıştıkları kurumdan asgari ücretin %30'u tutarında ücret alıyorlar.

Stajyer öğrencilerin maaşları asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, asgari ücrete bağlı olarak değişiyor.

Stajyerlerin maaş hesaplamasında, o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi düşülüyor ve kalan net rakam üçe bölünüyor. Böylelikle meslek lisesi öğrencilerinin alması gereken stajyer maaşı hesaplanıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrası değişen stajyer maaşlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversite ve lise öğrencileri, bu açıklamadan sonra yeni stajyer maaşını merak ediyor.

Stajyer öğrenciler, "2023 stajyer maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Stajyer maaşları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz." dedi ve stajyer maaşlarının ne kadar olacağı konusunda bilgi verdi.

Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkan konular

“Tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri, gençlerimiz ile reel sektör arasında köprü görevi görüyor. Ulusal staj programı ile öğrencilerimizin yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduk.

Yetenek havuzu, kurumların giderek daha çok rağbet gösterdiği önemli bir programımızdır. Bu sistemde herkesin referansı kendi kabiliyetidir. Programın OECD tarafından örnek olarak gösterilmesi doğru istikamette gidildiğinin göstergesidir.

Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur. Birilerinin yalan, yanlış üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye kalkıyorlar.”

STAJYER ÖĞRENCİ SAYISI 150 BİNE ÇIKIYOR

“Kamunun personel alımları konusunda e-devlete entegre kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. 100'ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmıştır. Bu platformdan kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık.

Bu hizmeti bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdakji stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj süresinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırarak destek vermelidir.”

Stajyer maaşları ne kadardı?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselmişti. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyordu. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti 1650 lira olmuştu.