Tam kapanmada hafta sonu öncesi Maltepe E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor.

Haftanın son iş gününde ise işlerinden çıkarak evlerine hareket eden araç sürücüleri trafikte yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL'DA YİNE TRAFİK OLUŞTU

Maltepe E5 Ankara istikametinde ise trafik ara ara durma noktasına geldi.

İBB trafik verilerine göre ise saat 18.00 itibariyle ölçümlenen yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.

İstanbul’da tam kapanmada hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu VİDEO