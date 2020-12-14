Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'nden erken kabul aldı. Zeynep'in yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Bahçeşehir Koleji'nin 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören 18 yaşındaki Zeynep Naz Avcı, kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı.

Lise eğitimi boyunca dünyanın en prestijli robotik organizasyonu olan FIRST yarışmalarına, kaptanı olduğu okuldaki takımı FRC 6429 4th Dimension ile katılan ve özellikle dezavantajlı bölgelerde kız çocuklarının STEM, fen ve mühendislik alanında eğitim alabilmeleri için projeler gerçekleştiren Avcı'nın, üniversite yolunda kasım ayında internet üzerinden yaptığı başvuru erken kabulle sonuçlandı.

Stanford Üniversitesi'ne kabul edilen Zeynep'in sevinci ViDEO

O ANLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve aldığı ödüllerle başvurusunu gerçekleştiren ve önce mülakata alınan Avcı, mutlu haberi bilgisayar ekranının başında aldı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin başvuru sonuçlarını açıklayacağını duyurduğu cumartesi sabaha karşı saat 03.00'teki Instagram yayınına katılan Avcı, elektrik ve elektronik mühendisliği ile felsefe bölümünden erken kabul aldığını öğrendi.

Avcı'nın mutlu haberi aldığı andaki görüntülüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

















