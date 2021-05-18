Star coin nedir? Elon Musk'tan gizemli paylaşım..

Elon Musk, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı açıklayıcı herhangi bir yazı bulunmazken sadece Starbase görseli yer aldı. Peki Starbase coin nedir?

Tesla’nın CEO’su Elon Musk bugün twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kripto para dünyasını yeniden hareketlendirdi.

Olay bir yanlış anlaşılmadan ibaret olsa da Musk’ın paylaştığı Starbase fotoğrafı, Star coin olarak bilinen token’i 1 saat içerisinde %3500 oranında artırdı.

Kripto para piyasasını yakından takip edenler, Starbase ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Starba Coin nedir? İşte detaylar..

STAR COİN NEDİR?

Starbase coin 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. Hala aktif bir şekilde dolaşımdaki arzı devam etse de nispeten geri çekilmiştir. Kripto para piyasasındaki yeni tokenlar, köpek familyaları derken Starbase coin de unutulup gitmiştir.

Twitter hesabından Starbase görseli paylaşan Musk, Starbase coinini 1 saat içerisinde astronik bir sevide yükseltmiştir. Doğal olarak kripto para yatırımcıları da Starbase coin nasıl alınır sorusunu yöneltmektedir. Ancak olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir.

Starbase 2017 yılında satışa sunulan coindir. Durağan bir görüntü çizmektedir.

ELON MUSK VE STARBASE

Starbase, Elon Musk’ın uzay çalışmalarını rahatlıkla yürütebileceği şehrin ismidir. Roket denemeleri, uzay araştırmaları yani kısaca Musk’ın uzay üssüdür. İşte ABD’nin Teksas eyaletinde olan bu şehrin ismi ise Starbase’dir.

Tamamen bununla ilgili bir görsel paylaşan Elon Musk Star coin grafiklerinin uçmasını sağlamıştır. Starbase coin yaklaşık 1 saatte %3500 artış göstermiştir.