Starbucks karıştı... İsrail protestocuları ile müşteriler arasında kavga! İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamları nedeniyle uzun süredir devam eden Starbucks boykotunda kavga çıktı. Kadıköy'deki bir Starbucks şubesinde protestocular ve müşteriler birbirine girdi.

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İHA

Gazze'de insanlık dramı 46. gündür devam ediyor.

7 Ekimde başlayan bombardımanda son verilere göre ölü sayısı 14 bin sivile dayandı.

Hastane, dini mabed, okul... Herhangi bir hedef gözetmeyen İsrail ordusu katliamına devam ediyor.

Türkiye'de İsrail boykotu

Bu kapsamda Türkiye'de halk, İsrail'in bu insanlık suçuna karşı İsrail ve destekçi ülkelere ait markaları boykota başladı.

Bu boykot akımında, İsrail kökenli ABD'li bir iş insanına ait dünyaca ünlü kahveci Starbucks geliyor.

Starbucks şubelerinde hem boykot hem protesto

Markanın Türkiye'deki hemen her şubesinde boykotun etkisi görülüyor.

Bu kapsamda oturma eylemleri, müşterileri boykota uymaya çağırma gibi girişimlere de sahne olan markanın şubelerinde bu kez gerilim yaşandı.

Kadıköy'de gerilim

Gerilimin adresi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan Starbucks şubesiydi.

Bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.

İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı.

İsrail protestocuları ile müşteriler kavga etti

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar ve orada bulunan sivil polis müdahale etti.

Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)