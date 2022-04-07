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    Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam

    Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam

    Bir süredir fiyatlarını sabit tutan kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine yüzde 25 zam uyguladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:31
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    Tüm dünyada müşterilerin büyük ilgi gösterdiği kahve zinciri Starbucks, bir süredir ürünlerini sabit fiyatta tutuyordu.

    Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı.

    Yüzde 25 zam geldi

    Starbucks'ta bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 25'lik artış oldu.

    Henüz resmi bir açıklama yapmayan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının kasaya yansıtıldığı görüldü.

    Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam #1

    Yeni fiyatlar

    Cool Lime (Küçük): 30 TL

    Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

    White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

    Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

    Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

    Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL


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