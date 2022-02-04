STK’lar Yunanistan’ı protesto edecek

STK’lar Yunanistan’ı protesto edecek

STK’lar, Yunanistan’ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapacak.

Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı tutumu devam ediyor.

Son olarak Yunan güvenlik güçleri tarafından eşyaları ve kıyafetleri gasp edilerek sınır dışı edilen 19 mülteci donarak hayatını kaybetmişti.

STK'LAR HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der ve Mazlum-Der, Yunanistan’ın mültecilere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu basın açıklamasıyla protesto edecek.

CUMARTESİ PROTESTO DÜZENLENECEK

“İnsanlık Dondu!” sloganıyla düzenlenecek basın açıklaması, 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan’ın İstanbul Taksim’deki Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek.

Basın açıklamasında, Yunanistan’ın mülteci haklarını ihlal eden geri itmeleri ve Avrupa’nın insanlık dışı muameleler karşısındaki sessizliği protesto edilecek.