STK'lar deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesine yardımlarını sürdüren STK’lar, depremzedelerin ihtiyaçlarını bir bir gideriyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

İyilikte Yarışanlar Derneği, depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman ve Hatay'da faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Kategorilere göre ayrılıyor

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Kadri Gürsoy Taziye Evi'nde koordinasyon merkezi kuran dernek, buraya ulaşan yardım malzemelerini türlerine göre kategorilere ayırarak depremzedelere dağıtıyor.

Depremin üçüncü günü temin ettiği 6 konteyneri Hatay ve Adıyaman'a gönderen dernek, bu konteynerlerde aşevi hizmeti vermeye başladı.

Sıcak yemek ikram ediliyor

Bu kapsamda, Adıyaman'daki aşevinde günde üç öğün toplamda 6 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılırken, Hatay'ın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi, Narlıca Mahallesi ve Antakya Otogarı önünde kurulan aşevlerinde de günlük 6 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Ayrıca Adıyaman'da bugüne kadar 100 bin ekmek, 2 bin gıda kolisi, 50 bin su dağıtan dernek, 100 çadır, 490 soba, 1000 elektrikli ısıtıcı, 10 bin battaniye, 10 bin sıvı sabun, 12 bin çocuk bezi ve mama ile 40 bin kıyafeti de depremzedelere ulaştırdı.

Yerleşim yerlerine ulaşılıyor

İnsan Onuru Derneği, depremlerin ardından bölgelerde yardım çalışmaları yürütmek üzere 55 gönüllüsüyle 16 yerleşim yerine ulaştı.

Dernek bu kapsamda bölgeye 7 insani yardım tırı, 3 acil durum tırı, 8 sevkiyat aracı, 2 bin gıda kolisi, 5 bin hazır gıda, 1000 battaniye ve kıyafet ile 55 çadır gönderdi.

Depremden etkilenen Suriye'de de çalışmalar gerçekleştiren dernek, Afrin'de kurduğu seyyar mutfak ile yemek ikramında bulundu.

Akşamları sahne programları bile var

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) ile Beşir Derneği, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Adıyaman'da "Güzel İşler Atölyeleri" çadırı kurdu. Çadırlarda, afet bölgesindeki çocuklara maket, el sanatları, boyama ve kukla atölyeleri olmak üzere 4 farklı alanda eğitim veriliyor.

Ayrıca akşamları Karagöz-Hacivat gösterisi, sahne programları ve çizgi film gösterimleri gerçekleştiriliyor.

Şimdiye kadar 80 atölyede 2 bin 600 çocuğa eğitim verildi. GENÇKON ile Beşir Derneği, depremden etkilenen köylerdeki çocuklara da ulaşarak eğitim vermek için mobil etkinlik aracı planlıyor.