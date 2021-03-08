18 Kasım 2020'de İsveç'in başkentinde kaybolan 31 yaşındaki Deniz Arda'nın cansız bedeni aylar sonra bulundu.

İsveç silahlı kuvvetlerinde komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığı'na subay olarak terfi eden Deniz Arda, 18 Kasım 2020'de kaybolmuştu.

Arda'nın, Stockholm'de Liljeholmen bölgesinde bir marketten alışveriş yaptığı sırada görüntüleri mobese kameralarına yansımış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kaybolmadan önce arkadaşlarına mesaj atan Arda'nın, Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağını söylediği öğrenilmişti.

31 yaşındaki Arda'dan aylar sonra acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan bir cesedin otopsi sonucu Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Skagerlind, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok." dedi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.

Stockholm'de kaybolan Türk asıllı subayın cansız bedenine ulaşıldı