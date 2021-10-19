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    Stokçular tedarik krizini fırsata çeviriyor

    Stokçular tedarik krizini fırsata çeviriyor

    Türkiye'de tedarik krizi yaratmaya çalışan firmalar, marketlere az ürün gönderip fahiş fiyat artışı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 08:49
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    Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış  kamuoyunun yine gündemini oluşturdu.

    Birçok temel gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçip denetimlerini sıklaştırdı.

    Ancak bu seferki fiyat artışı marketleden değil stokçulardan kaynaklı...

    Başta İngiltere'de olmak üzere Avrupa'ya sıçrayan tedarik krizini, Türkiye'deki dağıtıcı firmalar da fırsata çevirmek istiyor.

    AZ ÜRÜN YOLLUYORLAR

    Birçok üretici firma ve aracılar ürün depolamaya başlayıp, marketlere az ürün tedariki gerçekleştiriyor.

    Stokçuların bu hamlesi ile raf fiyatlarında yüzde 90'a varan zamlar hedefleniyor.

    KASIMDA ZAM BEKLENİYOR

    Aracı ve üreticilerin elindeki ithal ürünü adeta bir döviz gibi görmeye başladığını ifade eden market sahipleri ise, "İstediğimiz sayıda ürünü hemen tedarik edemiyoruz. Yeni gelen her ürün de ortalama yüzde 25 ila 90 arasında zamlı geliyor. Kasımda daha yüksek zamlardan bahsediliyor." dedi.

    Stokçular tedarik krizini fırsata çeviriyor #1

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