Stokçuluğa hapis cezası artırılıyor

Stokçuluk yapanlara karşı düzenlenen yeni çalışma kapsamında, hapis cezalarında artışa gidilecek.

Türkiye'deki ekonomik hareketlenmeyi fırsata çeviren stokçular Adalet Bakanlığı'nın hedefinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuya değinerek üretici ve tüketici arasındaki ilişki için sağlıklı bir zemin oluşturacaklarını vurguladı.

Bunun üzerine ise stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezalarda yeni düzenlemeye gidileceği belirtildi.

Caydırıcılık amacıyla gerçekleştirilen adımla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Hapis cezaları artıyor

Bakan Bekir Bozdağ, "Stokçuluk yapana hapis cezaları artırılacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu düzenlemenin ise bu ay Meclis'e sunulması bekleniyor.