Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, stokçuluk, LPG rafinericileri ve limanların işletilmesine ilişkin düzenlemeler öngeren teklifle, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki rekabetçi gücünü geliştirecek, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların genişletilmesinin amaçlandığını söyledi.

Teklifte imzası bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da teklifin detayları hakkında komisyona bilgi verdi.

Çolakoğlu, teklifle; üretime verilen önemi ve desteği gösterdiklerini vurgulayarak, birçok sanayi alanında yerli üretime destek verildiğini aktardı.

TEKLİF, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

Stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

CHP'Lİ VEKİL, TEKLİFE KARŞI OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Komisyon'da, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, özellikle limanlarla ilgili düzenleme başta olmak üzere söz konusu yasa teklifine karşı olduklarını belirterek, "Anayasa'ya çok yönlü aykırıdır. Daha önce de söyledik, özelleştirmeye dair yargı kararları bu düzenlemeyle yok sayılmaktadır" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ VEKİL: İŞLETMELERİ DEVLET OLARAK NİYE KENDİMİZ YAPMIYORUZ

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de liman işletmelerinin 49 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili düzenlemeyi eleştirdi.

Öztürk, "Limanlarla ilgili şartlar değişti ama bizim coğrafyamız değişmedi. Coğrafi anlamda şartlar değişmeyeceğine göre Türkiye'deki limanların da önemi çok daha stratejik ve önemli hale geldi. Bu madde burada geçerse vereceğimiz en büyük taviz olur. Bunun ileride başımıza çok büyük sıkıntılar yaşatacağını da görmemiz gerekir. İşletmeleri devlet olarak niye kendimiz yapmıyoruz" dedi.

CEZA ÜST SINIRI YÜKSELTİLECEK

Yasalaşacak düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapılacak.

Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

MALA EL KOYMA MEVCUT YASADA VAR

Bu kapsamda marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.

YERLİ YATIRIMCI TEŞVİK EDİLECEK

Kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme de yer alacak.

Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak, yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenlemeye yer verilecek.

LİMANLARIN İŞLETME SÜRELERİ 49 YILA ÇIKARILIYOR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenecek ve sözleşme bedeli Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenecek.

LPG DEPOLAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "depolama" tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi; "piyasa faaliyetinde bulunanlar" şeklinde değiştirilecek, böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10'dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.

YENİLEBİLİR ENERJİDE YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.