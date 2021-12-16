Stokçuluk, LPG rafinecileri ve limanlara ilişkin düzenleme, Komisyon'da

Stokçuluğa ağır cezalar getirilmesi, LPG piyasasındaki rafinericilerin kapsamının genişletilmesi ve limanlara işletme hakkı verilmesi gibi düzenlemeler içeren kanun teklifi, görüşülmeye başlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, stokçuluk, LPG rafinericileri ve limanların işletilmesine ilişkin düzenlemeler öngeren teklifle, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki rekabetçi gücünü geliştirecek, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların genişletilmesinin amaçlandığını söyledi.

TEKLİFİN DETAYLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Teklifte imzası bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da teklifin detayları hakkında komisyona bilgi verdi.

Çolakoğlu, teklifle; üretime verilen önemi ve desteği gösterdiklerini vurgulayarak, birçok sanayi alanında yerli üretime destek verildiğini aktardı.

"YARGI KARARLARI YOK SAYILMAKTADIR"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, özellikle limanlarla ilgili düzenleme başta olmak üzere söz konusu yasa teklifine karşı olduklarını belirterek, "Anayasa'ya çok yönlü aykırıdır. Daha önce de söyledik, özelleştirmeye dair yargı kararları bu düzenlemeyle yok sayılmaktadır" dedi.

"İŞLETMELERİ NİYE KENDİMİZ YAPMIYORUZ?"

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de liman işletmelerinin 49 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili düzenlemeyi eleştirdi.

Öztürk, "Limanlarla ilgili şartlar değişti ama bizim coğrafyamız değişmedi. Coğrafi anlamda şartlar değişmeyeceğine göre Türkiye'deki limanların da önemi çok daha stratejik ve önemli hale geldi. Bu madde burada geçerse vereceğimiz en büyük taviz olur. Bunun ileride başımıza çok büyük sıkıntılar yaşatacağını da görmemiz gerekir. İşletmeleri devlet olarak niye kendimiz yapmıyoruz" dedi.

Komisyon'da, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.