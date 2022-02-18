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- Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 03:38
- Güncelleme : 18.02.2022 - 03:40
Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON TL CEZA
Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.
Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.