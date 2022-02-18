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    Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek

    Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek

    Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 03:38
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 03:40
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    Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

    STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON TL CEZA

    Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.

    Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

    Stokçuluk yapana 2 milyon TL ye kadar ceza verilecek #1


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