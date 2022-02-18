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Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek

Stokçuluk yapana 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.