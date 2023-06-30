Stokholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması: Cidde’de toplantı düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

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İHA

NATO’ya girmek için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç, yeni bir skandala daha imza attı.

Daha önce 3 kez Kuran-ı Kerim'i yakmaya kalkışan İslam düşmanları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yeniden harekete geçti.

Başkent Stockholm'de bulunan Medbargareplatsen'deki Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine bastı.

Kutsal kitabı ateşe verdi

Momika, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve kutsal kitabı ateşe verdi.

Emniyet, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleşen provokasyon karşısında olay çıkmaması için Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.

Hadsiz eyleme Türkiye’den büyük tepki geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 28 Haziran’da yaşanan olayı ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun’un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin katılabileceği olağanüstü açık katılımlı icra komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.