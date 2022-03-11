Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Antalya Diplomasi Formu için gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere, dün gece saatlerinde şehre giriş yaptı.

Sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi’ne gelen Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Yürüyerek merkeze giren Stotenberg’e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.