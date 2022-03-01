Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı yok etti

Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı yok etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir' dedi.

Polonya'daki NATO üssünde gündeme ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir" dedi.

Stoltenberg'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar.

"NATO TOPRAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz.

"RUSYA İLE ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK"

Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır.

Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır. Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim."