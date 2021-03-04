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    Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için taziyelerini iletti.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 20:50
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    Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    NATO'DAN TAZİYE MESAJI

    Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu'na Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

    Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı #1

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