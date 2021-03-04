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Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı

Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için taziyelerini iletti.