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Su kesintilerinin başladığı Çeşme'de tatilciler dönüş trafiğinde

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz gün başlatılan 'zorunlu su kesintisi' sonrası, çoğu tatilci evlerine dönmeye başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
27.07.2025 21:37

İzmir son yılların en kurak yaz mevsimini yaşıyor.

Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere gerilemesinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)  yeni bir adım attı.

Çeşme'de "7 saat zorunlu su kesintisi" uygulaması hayata geçirildi.

Buna göre ilçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmiyor.

Ancak uygulama, en çok bölgede tatil yapanları olumsuz etkiledi.

TATİLCİLER DÖNÜYOR

Su kesintilerinin başlamasının ardından Çeşme'deki vatandaşlar, tatillerini yarıda keserek evlerine dönmeye başladı.

Bu durum Çeşme dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. Trafik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi..

Çeşme'de su kesintisi bugün başladı Çeşme'de su kesintisi bugün başladı

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