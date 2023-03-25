Su seviyesi 78 metre oldu! Sular altında kalacak olan Yusufeli'nde son esnaflar da dükkanlarına kilit vurdu Kapakların kapanmasıyla gövdedeki su seviyesi 78 metreyi aşan Yusufeli Barajı, ilçeyi tamamen sular altında bırakmaya başladı. Bölgede dükkanlarını açan esnaflar, son kez vedalaştı.

İHA

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da hizmete açıldı.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken sular yükselmeye başladı.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan barajda, kapakların kapanmasıyla su seviyesi şimdilerde 78 metreyi aştı.

İlçe suya gömülmeye başladı

Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kaldı.

Son olarak ise baraj suları ilçe merkezine ulaşınca, mahalle ve sokaklar birer birer sulara gömüldü.

İlçede 50 yıllık terzilik yapan Kibar Boyacı, baba ve anne mesleği olan emektar terzihanesini baraj suları nedeniyle son kez kapattı.

"Ama demir almak günü geldi bu limandan"

30 metrekarelik dükkanı sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Boyacı, şu ifadeleri kullandı:

Bu işi aşkla yapıyorum, yıllarım bu dükkanda geçti. Hatıralarım çok, sahura kadar çalıştığım günlerim olmuştur. Çıraklığım, kalfalığım ustalığım bu dükkanda geçti. Ama demir almak günü geldi bu limandan. Çok duygusal anlarım oldu. Burasını unutmak çok zor. Her zaman kapattığım gibi son kez terzihanemi kapatıyorum.

Helallik istedi

Terzihaneye kapatırken, “Seni seviyorum, seninle güzel anılar yaşadık. Bu güzel günleri unutmak çok zor, ayrılışın bana ıstırap veriyor.” diyerek helallik istedi.

Daha sonra kapısına elini sürerek son kez kilitledi.

"İlçede kimse yoktu ama alışkanlık her gün açtım"

Küçük yaştan beri ilçede soba yapan Osman Yıldırım ise şöyle konuştu: