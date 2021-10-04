Su Şurası Sonuç Belgesi, ekim sonu kamuoyuna açıklanacak

Bakan Bekir Pakdemirli, Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi'nin, bu ayın son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

Ardından hiç vakit kaybetmeksizin, 2019 yılında 15 yıl aradan sonra düzenlediğimiz 3. Tarım Orman Şurasında yaptığımız gibi Eylem planımızı oluşturup, faaliyetlere başlayacağız.

AYRINTILAR GELECEK...