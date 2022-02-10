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    Şuayip Birinci'nden 'uzaktan sağlık hizmeti' değerlendirmesi

    Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, uzaktan sağlık hizmetlerinin, teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatın bir parçası olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 19:58
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    Şuayip Birinci'nden 'uzaktan sağlık hizmeti' değerlendirmesi

    Uzaktan sağlık hizmetine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Hayata geçirilen bu yeni uygulama, e-rapor vermek, reçete yazmak gibi birçok yenilik sunarak zaman kaybı önleyecek ve daha pratik bir sağlık sistemine imkan sağlayacak.

    "BİZE DÜŞEN VATANDAŞIN HAKKETTİĞİ HİZMETİ SUNMAK"

    Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de yeni uygulamaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

    Birinci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaktan sağlık hizmetleri, teknolojinin gelişimi ile birlikte artık hayatımızın bir parçası. Bize düşen ise teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak vatandaşlarımıza hakettikleri sağlık hizmetlerinin yanında uzaktan sağlık hizmetlerini de en iyi şekilde sunmak." ifadelerini kullandı.

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #1

    YENİ UYGULAMANIN AYRINTILARI

    Hayata geçirilen uygulamanın ayrıntıları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    Ayrıntılar şu şekilde:

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #2

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #3

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #4

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #5

    Şuayip Birinci nden uzaktan sağlık hizmeti değerlendirmesi #6


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