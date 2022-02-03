Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranları belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE

TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

Bir konut ya da iş yeri sahibi, yasal olarak kiracısına TÜFE'nin üzerinde yani yüzde 22,58'den fazla bir oranda zam yapamaz.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞINA ÖRNEKLER

1.000 lira kira bedeli olan bir ev, 1.225,8 liraya çıkıyor.

2 bin lira olan kira 2 bin .451,6 liraya çıkıyor.

3 bin lira kira 3 bin 677,4 lira olacak.

3 bin 500 lira olan kira 4 bin 290,3 liraya çıkıyor.