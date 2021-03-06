Şubat ayında 78 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

7 BİN 32 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, şubat ayında kırsal alanda 12’si büyük, 40’ı orta çaplı olmak üzere 7 bin 32 kırsal operasyon yapıldığını söyledi.

Çataklı, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1583 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkisiz hale getirilen toplam 78 teröristin 59’unun PKK/KCK, 18’inin DEAŞ ve 1’inin de sol terör örgütüne mensup olduğunu duyurdu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1759 TUTUKLAMA

İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.

40 MİLYON 835 BİN DENETİM YAPILDI

Çataklı, salgınla mücadele kapsamında da bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını aktardı.